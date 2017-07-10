Симферополь, 10 июля, 2017, 16:19 — ИА Регнум. В ялтинском Кореизе зафиксировали два случая незаконного строения, когда собственники земельных участков самостоятельно решили сменить назначение своего недвижимого имущества. Об этом заявил главный государственный инспектор по использованию и охране земель Крыма Александр Спиридонов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Госкомрегистра РК.

Пресс-служба Госкомитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Стройка

«Установлены нарушения в двух случаях. Собственники 3-х земельных участков общей площадью 1400 квадратных метров с видом разрешённого использования — «индивидуальное жилищное строительство» уже возвели 4 этажа. При этом строительные работы ещё не закончены. Согласно информационному стенду, там планируется возведение восьмиэтажного многоквартирного жилого дома, на каждом этаже по 13 малометражных квартир. Во втором случае, на участке, площадью 1500 кв. м расположено 5-этажное строение. Согласно сведениям разрешительных документов на строительство здесь также планируется возведение восьмиэтажки», — рассказал Александр Спиридонов, отметив, что по закону в этом разрешено возведение жилого дома не выше трех этажей.

По его словам, нарушители должны будут либо демонтировать лишние этажи, либо привести документы на земельный участок в соответствии с требованиями действующего законодательства. Кроме того, специалисты Госкомрегистра внесут информацию о них в базы данных, чтобы не допустить регистрации прав собственности на помещения или квартиры в возводимых объектах недвижимости.

Пресс-служба Госкомитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Ялта — многоэтажка вместо частных домов

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года руководитель государственного комитета по государственной регистрации и кадастру РК Александр Спиридонов назвал ситуацию с застройкой Ялты критичной.

А в мае этого же года глава Крыма Сергей Аксёнов запретил строительство в приморской зоне Ялты по старым Генеральным планам. Спустя два месяца глава администрации курортного города Андрей Ростенко написал заявление по собственному желанию об уходе со своей должности. Накануне градоначальник подвергся жёсткой критике из-за нового генплана города, поскольку представленный вариант документа предусматривал сокращение санаторно-курортной и парковой зон на 122 гектара ради расширения жилой застройки.