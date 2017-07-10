Липецк, 10 июля, 2017, 15:53 — ИА Регнум. Депутат Липецкого городского совета депутатов пятого созыва Николай Быковских потребовал от прокурора области «навести порядок на муниципальном предприятии «Липецкпассажиртранс» и предотвратить ликвидацию троллейбусного сообщения». Текст обращения депутат-коммунист разместил на своей странице в соцсети.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Очередь в кабину троллейбуса

В своем обращении к главному прокурору области Константину Кожевникову депутат указывает, что в отчете о работе организации за 2015−2016 годы городская счетная палата нашла нарушения. Кроме того, коммунист считает, что транспортная компания намеренно «забросила» троллейбусы — сокращает число выходящих на рейсы троллейбусов, не красит их, демонтирует контактные сети, принуждает работников увольняться.

По мнению Быковских, городской департамент транспорта и МУП «Липецкпассажиртранс» пытаются «скомпрометировать работу троллейбусного движения». Депутат хочет не допустить уничтожения троллейбусов, исчезновение которых повлечет повышение стоимости проезда, ухудшение экологии и рост социальной напряженности. При этом он подчеркивает, что решения о ликвидации троллейбусов власти не принимали.

В последнее время в Липецке чаще обсуждают не сохранение старых, а появление новых видов общественного транспорта. В середине июля планируют начать испытания электробуса, который выйдет на один из троллейбусных маршрутов, чтобы иметь возможность подзарядиться между рейсами. Первую поездку электробус совершит на День города 15 июля вместе с гостями и жителями областного центра. Один электробус рассчитан на 85 пассажиров и может опускать правую сторону при посадке и высадке пассажиров.

Сейчас представители КамАЗа готовят электробус к работе на линии. Тестовая эксплуатация будет проходить в течение трех месяцев. Затем планируется проработать вопрос о зимней эксплуатации, когда электробусу понадобится дополнительное топливо для обогрева салона. Окончательное решение о дорогостоящей покупке примут после всех испытаний.

Напомним, соглашение о взаимодействии в целях расширения применения инновационного электротранспорта глава города Сергей Иванов и заместитель генерального директора ПАО «Камаз» подписали 1 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Спустя месяц электробус прибыл в Липецк на тестовые испытания.

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В начале июля власти не смогли договориться, на какую же программу развития общественного транспорта в Липецке направят деньги. Проект липецкого метро обсуждается давно — еще с 2015 года. Вице-губернатор Юрий Божко заявил, что в областном центре проект строительства линии метрополитена остановят, а средства направят на развитие трамваев. Глава Липецка Сергей Иванов чуть позже рассказал журналистам, что от планов строительства наземного метро администрация не отказывается. Обе программы оцениваются примерно в восемь миллиардов рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также с 1 июля по 1 августа в регионе проходит «транспортная реформа» — общественный транспорт переходит на безналичную систему оплаты. С 1 августа и в муниципальных, и в коммерческих автобусах проезд будет стоить 22 рубля при оплате наличными и по 17 — по транспортной карте, а пока стоимость сохраняется на прежнем уровне.

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К концу июня льготным категориям граждан выдали более 36 тысяч именных карт, которые заменят единый социальный проездной билет. Льготники — одна из причин, по которой власти считают реформу необходимой, так как после нее увеличится число граждан, пользующихся правом на льготный проезд — с 24 до 70 тысяч человек. Льготы будут действовать не только в муниципальном, но и в коммерческом общественном транспорте.