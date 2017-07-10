Рыбинск, Ярославская область, 10 июля, 2017, 15:46 — ИА Регнум. В Ярославской области зафиксирован «дождевой паводок». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «Каскаде Верхневолжских ГЭС». Резкий приток воды наблюдается у Угличского и Рыбинского гидроузлов. Это привело к необходимости холостого сброса воды через водосливные плотины, что происходит обычно только в период весеннего или осеннего паводка.

Каскад Верхневолжских ГЭС Сброс воды на Рыбинском гидроузле

По информации сайта «Русгидро» уровень воды в Угличском водохранилище 10 июля составил 112,99 метров, что вплотную приблизилось к оптимальной наивысшей отметке или нормальном у подпорному уровню (113 м). Уровень воды Рыбинского водохранилища превысил это значение и составляет 101,84 (нормальный подпорный уровень 101,81). В связи с этим происходит активный холостой сброс воды. В Рыбинске из-за этого оказалась вновь частично подтоплен нижний ярус городской набережной.

«На данный момент остается открытым один пролет водосливной плотины на Угличском гидроузле с холостыми сбросами в объеме 230 м3/с. Водосливная плотина Рыбинского гидроузла пропускает 1450 кубометров воды в секунду, открыты по-прежнему два пролета. За выходные дни приток в Угличское водохранилище снизился, ситуация стабилизировалась, объемы холостых сбросов снизились почти вдвое. Приток к створу Рыбинской ГЭС сохраняет свою интенсивность. В условиях затянувшегося дождевого паводка обе гидростанции работают в штатном режиме, все гидротехнические сооружения и механическое оборудование функционируют надежно без ограничений», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Каскаде Верхневолжских ГЭС.

Продолжительность и объем холостых сбросов будут зависеть от складывающихся гидрометеорологических условий. Решение о том, как использовать накапливаемую в водохранилищах воду, принимается Росводресурсами.

«Дождевые паводки формируются в результате прохождения локальных ливневых фронтов. Это совершенно непредсказуемое явление может произойти на любой территории и повторяться несколько раз в год. От дождевых паводков страдают практически все регионы России: Дальний Восток, Западная и Восточная Сибирь, Европейская часть. До создания системы водохранилищ и строительства высоких гранитных набережных на Москва-реке в столице часто случались летние ливневые паводки. Так, в конце июня 1924 г. в результате сильнейшего ливня под водой оказались центральные районы города, примыкающие к набережным Москва-реки и Яузы, а некоторые улицы, в частности Неглинная, стали «судоходными», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Каскаде Верхневолжских ГЭС.