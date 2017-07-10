Улан-Батор, 10 июля, 2017, 15:42 — ИА Регнум. Во время Надома проходят соревнования в трех традиционно мужских видах спорта: монгольская борьба, скачки и стрельба из лука.

Х.Нарангэрэл Танцоры в костюмах эпохи Чингисхана

Первым мероприятием в рамках Надома 10 июля стали скачки. Но официальное открытие праздника состоится 11 июля, на центральном стадионе Улан-Батора.

Праздник включает в себя и проведение разнообразных культурных мероприятий.

Одним из них является фестиваль «Дээлтэй Монгол» («монгол в национальном костюме» — ИА REGNUM ). Фестиваль посвящен традиционной одежде представителей всех национальностей, живущих на территории Монголии: халха, буряты, казахи, дархаты, ойраты, хошуты, захчины, торгуты, баяты, и мянгаты. Он проводится уже 11-й год подряд, его цель — показать миру древнюю историю национального костюма Монголии, который появился еще во II веке до нашей эры.

Х.Нарангэрэл Cамый большой национальный костюм “Хунну” шириной 18 метров и длиной 14 метров

Фестиваль открыл мэр города Улан-Батор Сундуй Батболд, после чего танцоры ансамбля «Улан-Батор» показали спектакль «Золотая Гоби».

После выступления танцоров началось праздничное шествие горожан в национальных костюмах.

Х.Нарангэрэл В этот день монголы надевают новые национальные костюмы, специально подготовленные для Надома

Х.Нарангэрэл Участники праздничного шествия в разных национальных костюмах

По традиции в этом году во время фестиваля был организован модный показ, конкурс «Самая красивая пара в национальных костюмах» и выставка-продажа национальных костюмов, сувениров и изделий народных умельцев.

Х.Нарангэрэл Танцоры в костюмах эпохи Чингисхана

Фестиваль «Дээлтэй монгол» впервые был организован в 2006 году. Из года в год он собирает все больше участников, гости приезжают из Бурятии и Внутренней Монголии. Постепенно фестиваль становится одной из туристических достопримечательностей Монголии. По оценкам организаторов, в этом году в нем приняли участие более 10 тыс. человек.