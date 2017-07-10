Красноярск, 10 июля, 2017, 15:22 — ИА Регнум. В Красноярске строители снесли дом пенсионеров вместе с имуществом. По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело о незаконном сносе жилого дома. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 10 июля, в Следственном комитете РФ.

Скриншот новостного выпуска Prima-tv От дома пенсионеров в Красноярске остались одни обломки

Дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов общества и государства»).

Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в мае 2017 года. Как сообщает телеканал «Прима», строительная компания снесла жилой дом, не имея на это никаких разрешений. Без крыши над головой осталась семья пенсионеров. Дом снесли, когда хозяева отлучились по делам, похоронив под обломками всё имущество пожилых людей: мебель, бытовую технику, сбережения и даже пятерых щенят.

По словам пенсионерки, суд по её дому был 11 мая, ей присудили компенсацию и дали на переезд 30 дней. Съехать пожилая пара должна была 11 июня. Однако их дом снесли в конце мая. В строительной компании заявили, что во всем виновата администрация города. В свою очередь, в департаменте градостроительства подтвердили, что компании не выдавалось разрешение на снос дома пенсионеров по улице Байкитской, 1.

По версии следствия, нарушая соглашение, заключённое между администрацией Красноярска и владелицей частного дома в Октябрьском районе, «неустановленное лицо из числа сотрудников администрации дало устное разрешение сотрудникам общества с ограниченной ответственностью УСК «Сибиряк» о сносе дома» на ул. Байкитской, 1. Дом незаконно снесли 30 мая 2017 года вместе с личными вещами собственницы жилья. Ей причинен материальный ущерб на сумму более 415 тысяч рублей, не говоря уже о нарушении конституционных прав.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Устанавливаются конкретные должностные лица администрации, согласовавшие снос дома. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили ИА REGNUM в СКР.