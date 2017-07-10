Нижний Новгород, 10 июля, 2017, 15:22 — ИА Регнум. В Нижегородской области в очередной раз объявлено штормовое предупреждение. В регионе 10−11 июля ожидаются грозы.

Андрей Репин ИА REGNUM Нижний Новгород

В связи с этим в Нижегородской области повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики.

Возможны обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падение деревьев со слабой корневой системой, затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ. Также возможно поражение молниями объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а так же других объектов, в т.ч. не оборудованных молниезащитой.

Читайте также: В Нижнем Новгороде из-за оползня перекрыта одна из основных трасс

Увеличивается вероятность возникновения ЧС, связанных с увеличением количества ДТП, затруднениями в работе всех видов транспорта, локальными подтоплениями в результате неисправностей и замусоривания ливневых стоков и работы дренажно-коллекторных систем, затоплениями пониженных участков местности, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП, линий связи, сельхозугодий. ю также возможна активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде из-за дождей произошел оползень на одной из самых оживленных трасс — Зеленском съезде.

В результате оползня движение на этом участке дороги было закрыто.

По данным мэрии, на восстановление склона на Зеленском съезде потребуется около месяца.