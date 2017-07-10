Москва, 10 июля, 2017, 14:53 — ИА Регнум. Правительственный законопроект о введении пилотного курортного сбора лишь устанавливает определенные границы, принимать решение о необходимости ввода сбора и его ставке будут сами регионы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля, об этом в ходе парламентских слушаний заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Этот закон рамочный, вводить законопроект будут регионы и законодательные собрания. Определять ставки будут муниципалитеты и регионы», — подчеркнул Володин.

По его словам, решение о дифференциации ставок также будут принимать муниципалитеты, что предоставляет им свободу действий.

«Это может быть ставка нулевая ставка, может 5 или 10 рублей. А максимальная ставка по предложению профильного комитета сейчас вынесена на обсуждение в уменьшенном варианте в два раза», — пояснил Володин.

Ранее с предложением понизить ставку курортного сбора его действия выступил глава профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»). Он предложил установить предельный размер ставки в 50 рублей с туриста в сутки на первый год действия пилотного проекта. На остальное время проведения пятилетнего эксперимента, максимальная ставка составит 100 рублей, как и предлагало правительство первоначально.

Парламентские слушания по введению курортного сбора в Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях прошли в Госдуме 10 июля. Правительственный законопроект, предлагающий такой эксперимент, депутаты приняли в первом чтении в июне с оговоркой, что ко второму чтению документ будет качественно доработан. По итогам парламентских слушаний профильный комитет подготовил основные поправки к законопроекту во второму чтению.