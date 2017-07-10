Москва, 10 июля, 2017, 14:51 — ИА Регнум.

Разрешение на регулярные рейсы Москва-Стамбул выдано лоукостеру «Победа» Росавиации, сообщается в приказе, подписанном главой ведомства Александром Нерадько.

Anna Zvereva Boeing 737-800 авиакомпании «Победа»

Приказ «О допуске, внесении изменений в условия допуска, отказе в допуске и отзыве допуска перевозчиков, имеющих соответствующие лицензии, к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов» подписан 7 июля 2017 года.

В первом пункте приказа говорится:

«Допустить перевозчиков, имеющих соответствующие лицензий, к выполнению международных перевозок согласно приложению №1−3 настоящего приказа».

В приложении перечислены перевозчики и рейсы, к которым они допускаются. Указан рейс Москва — Стамбул, частота полетов — семь раз в неделю.

Тем же приказом «Победе» отказано в выдаче допуска на рейсы Санкт-Петербург — Лион и Москва — Бордо. Ранее полеты по этим направлениям осуществлялись четыре раза в неделю.

Напомним, «Победа» — дочернее предприятие «Аэрофлота», базируется в международном аэропорту «Внуково» (Москва).

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