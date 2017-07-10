Санкт-Петербург, 10 июля, 2017, 14:40 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко с 10 июля находится в летнем отпуске. Законное отсутствие градоначальника на своем рабочем месте в Смольном продлится до 20 июля.

Gov.spb.ru Георгий Полтавченко

Исполняет обязанности губернатора, как уже было не раз в аналогичных случаях, вице-губернатор, руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Александр Говорунов. Об этом 10 июля сообщил в своем микроблоге пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

Напомним, предыдущий раз Георгий Полтавченко уходил в отпуск с 20 февраля по 6 марта 2017 года. В то время в городе вовсю разгорались страсти вокруг судьбы Исаакиевского собора. Не исключено, что нынешний отпуск губернатора также может быть косвенно связан с ситуацией вокруг собора.

Как известно, что в непосредственной близости от Санкт-Петербурга, на острове Валаам в Ладожском озере, 11 июля состоятся торжества с участием высокопоставленных гостей, на которых, по предположениям наблюдателей, может вновь быть поднят вопрос о передаче Исаакия в пользование РПЦ.

В частности, на остров Валаам уже прибыл патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Сегодня, 10 июля, он провел юбилейное заседание попечительского совета по восстановлению Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря.

11 июля на Валааме пройдут традиционные торжества памяти основателей Валаамской обители — преподобных Сергия и Германа Валаамских. По данным СМИ, на Валааме ожидается прибытие первых лиц государства.