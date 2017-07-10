Оренбург, 10 июля, 2017, 14:25 — ИА Регнум. В Оренбургской области зарегистрировано два неблагополучных пункта по заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота (нодулярному дерматиту). В Ташлинском и Соль-Илецком районах 31 животное с признаками инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по региону.

Корова

Первый случай зафиксирован в селе Ташлинского района Оренбургской области, где на предприятии ООО МТС «АК Ташлинский» выявлено 16 инфицированных голов крупного рогатого скота, еще одно животное — в частном секторе.

Второй очаг отмечен в селе Новоилецк Соль-Илецкого района. В частном секторе обнаружено 12 подозрительных животных. Причиной подозрения стала высокая температуры, высыпания на коже и слезотечение, слизистое выделение из носа. Впоследствии диагноз был подтвержден лабораторно.

«Распространение вируса нодулярного дерматита может повлечь за собой серьезные социально-экономические последствия для животноводства, при этом снижаются привесы и удой коров, а в последующем лактация их прекращается, появляются бракованные шкуры от поражения узелковым дерматитом», — сказали в Управлении Россельхознадзора по Оренбургской области.

В неблагополучных пунктах введен карантин. В надзорном ведомстве подчеркнули, что в целях предотвращения возникновения и распространения заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота собственники восприимчивых животных обязаны соблюдать ветправила, а также не допускать смешивания восприимчивых животных из разных стад при их выпасе и водопое; не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства.

«Учитывая нестабильную эпизоотическую ситуацию по ряду инфекционных заболеваний, в том числе и по нодулярному дерматиту на территории Республики Казахстан, предположительным источником распространения заболевания являются перелётные кровососущие насекомые. Вакцины против нодулярного дерматита крупного рогатого скота нет. Рекомендуется вакцинировать крупный рогатый скот вакциной против оспы овец в десятикратной дозе», сообщили корреспонденут ИА REGNUM в Минсельхозе Оренбуржья.

Добавим, заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота (нодулярный дерматит) — контагиозная инфекционная болезнь, которая характеризуется лихорадкой, поражением лимфатической системы, отеками подкожной клетчатки, образованием кожных узлов, поражением глаз и слизистых оболочек органов дыхания и пищеварения. Человек к данному заболеванию не восприимчив. Источником инфекции являются больные и латентно переболевшие восприимчивые животные.

В 2016 году на территории России заразный узелковый дерматит среди крупного рогатого скота зарегистрирован в 16 регионах, в 2017 году два случая заболевания зарегистрировано в Саратовской области (Александров — Гайский и Дергачевский районы).