Брянск, 10 июля, 2017, 14:27 — ИА Регнум. В Брянске разгорается скандал вокруг зарплат врачей скорой помощи. Как сообщают местные СМИ, летом значительно снизятся стимулирующие выплаты медперсонала Брянской городской станции скорой медицинской помощи и сократится количество бригад, которые выезжают на вызовы. Об этом врачам сообщили на собрании, и теперь медики настаивают на встрече с руководством регионального департамента здравоохранения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

Видео выложил в открытый доступ коммунист Александр Куприянов, который планирует принять участие в довыборах в Госдуму, которые пройдут 10 сентября.

«В связи с тем, что скорая не получила финансирование, людям предлагают урезать зарплату и сократить часть сотрудников. Людям объяснили, что в следующем месяце с водителей «снимают» 1000 рублей, с фельдшеров и врачей 2500, с работников административно хозяйственной службы — 3500», — цитирует коммуниста «Брянская улица».

По его словам, на собрании в больнице заявили, что скорая помощь недофинансирована на 7 млн рублей. Кроме того, врачи боятся сокращений.

Между тем, как отмечает ИА REGNUM, по данным Брянскстата, в январе-марте 2017 года средняя начисленная зарплата врачей с высшим медицинским образованием в Брянской области составила более 35 тысяч рублей. Самые высокие зарплаты в регионе — у врачей Брянского района.

А вот средняя зарплата младшего медицинского персонала составила всего 12,2 тысячи рублей. Средняя зарплата в регионе в эти месяцы составляла чуть больше 20 тысяч рублей.