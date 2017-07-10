Москва, 10 июля, 2017, 13:53 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп, которые встретились 7 июля на «полях» саммита «Большой двадцатки» (G20) в Гамбурге, не менее часа обсуждали вопросы борьбы с терроризмом. Об этом, как передает РИА «Новости», заявила представитель президента РФ в «Группе двадцати» Светлана Лукаш на брифинге.

Kremlin.ru Владимир Путин, Дональд Трамп

«Не менее часа было посвящено вопросам именно борьбы с терроризмом», — отметила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июля лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Гамбурге в первый день саммита G20. Встреча лидеров государств, продлившаяся более двух часов, стала одним из самых обсуждаемых событий саммита.

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