Москва, 10 июля, 2017, 13:48 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский снова предложил проверить Росгидромет, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля.

«Как вы там в Сочи? Хорошо себя чувствовали в 45 градусов было плюс? Как не было? Нам Гидромет показывал: «в Сочи +45». Значит, обманывают, давайте проверять Гидромет снова», — улыбнулся Жириновский.

В Госдуме проходят парламентские слушания на тему введения курортного сбора.

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Правительственный законопроект о проведении в некоторых регионах страны эксперимента в виде введения курортного сбора Госдума приняла в первом чтении в июне. Предполагается, что в Крыму, а также в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях появится новый сбор. Согласно законопроекту, максимальная ставка составит 100 рублей в сутки с человека, в Госдуме настаивают на том, что платеж должен быть на первый год эксперимента зафиксирован в размере максимум 50 рублей.

Напомним, 5 июля Жириновский потребовал разогнать Московский центр, который он назвал Мосгидрометом, после того, как вымок на дожде из-за неточного прогноза погоды.

Но уже 7 июля Жириновский предложил премировать синоптиков в благодарственном письме, которое он направил в Московский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Он собирался посетить VI Московский международный фестиваль садов и цветов в парке искусств «Музеон», после прогноза парламентарий перенес начало своего визита на час, и «общение на открытом воздухе прошло при нормальной погоде».