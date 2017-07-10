Москва, 10 июля, 2017, 13:38 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести шведский стол на российских курортах, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля.

Салат-бар

«Весь мир перешел. Хоть пять раз питайся — все равно официанты, все время боимся, что кто-то украдет, а воруют — повара и хозяева гостиниц и ресторанов. Люди ничего не воруют, он больше нормы не съест. Заказывать обеды, сидеть по два-три часа в день с официантом — не годится», — возмущен депутат Госдумы.

В Госдуме проходят парламентские слушания на тему введения курортного сбора. Правительственный законопроект о проведении в некоторых регионах страны эксперимента в виде введения курортного сбора Госдума приняла в первом чтении в июне. Предполагается, что в Крыму, а также в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях появится новый сбор. Согласно законопроекту, максимальная ставка составит 100 рублей в сутки с человека, в Госдуме настаивают на том, что платеж должен быть на первый год эксперимента зафиксирован в размере максимум 50 рублей.