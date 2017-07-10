Красноярск, 10 июля, 2017, 13:27 — ИА Регнум. В Красноярске власти до сих пор не могут ликвидировать последствия акта вандализма, произошедшего 18 мая 2017 года. Тогда неизвестные вандалы испортили мозаику — изображение Родины-матери с ребёнком на руках на здании кинотеатра «Родина», расписав её граффити.

Исполком Красноярского регионального отделения ОНФ. Оnf.ru Неизвестные вандалы испортили мозаику – изображение Родины-матери с ребёнком на руках на здании кинотеатра «Родина» в Красноярске

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 10 июля, в реготделении Общероссийского народного фронта (ОНФ), отсутствие реакции по этому поводу со стороны правоохранительных органов и органов местного самоуправления вызывает возмущение у жителей Красноярска. В связи с этим народофронтовцы обратились в администрацию Красноярска и краевое правительство с просьбой устранить последствия акта вандализма.

«Акты вандализма к объекту культурного наследия возмутительны. Но ещё большее возмущение вызывает факт бездействия со стороны органов власти. Сохранение объектов культурного наследия и надлежащий уход за ними, а также своевременная их реставрация являются важным элементом патриотического воспитания. Необходимо не только выяснить, кто это сделал, но и предотвратить подобные случаи в будущем», — прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ Наталья Грушевская.

Заявление ОНФ ИА REGNUM прокомментировали в мэрии Красноярска. Там заявили, что здание кинотеатра «Родина» передано в городскую казну, и с 1 июня 2017 года объект охраняется частной охранной организацией в рамках исполнения контакта.

«Сегодня рассматривается вопрос о включении здания кинотеатра «Родина» с земельным участком в прогнозный план приватизации. Однако предварительно необходимо провести обязательную процедуру согласования и закрепить решение депутатами Красноярского городского совета. Что касается панно и появившейся надписи, изначально планировалось очистить её собственными силами. По причине того, что мозаичное панно признано памятником культурного наследия, работы на объекте должна производить специализированная организация. На сегодняшний день управлением дорог, инфраструктуры и благоустройства составлена предварительная смета на проведение работ по восстановлению картины», — сказали в мэрии.

Добавим, до настоящего времени мозаичное панно, созданное в 1960 году ветераном Великой Отечественной войны, художником Евгением Кобытевым так и не приведено в первоначальный вид. А между тем панно включено в перечень объектов культурного наследия Красноярского края.