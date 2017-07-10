Донецк, 10 июля, 2017, 13:34 — ИА Регнум. Возможность участия в урегулировании конфликта в Донбассе вооруженной миротворческой миссии 10 июля прокомментировал полномочный представитель ДНР в Трехсторонней контактной группе Денис Пушилин, сообщает ИА REGNUM.

Джованни Доменико Тьеполо. Шествие Троянского коня в Трою. Около 1760 года

«Безусловно, наша позиция остается прежней — для нас недопустима любая вооруженная миротворческая миссия, действия которой можно проследить по Югославии, Руанде и другим конфликтам, где просто уничтожалось гражданское население. Тем более, это противоречит 3 пункту Комплекса мер, согласно которому контроль и верификация возложена на СММ ОБСЕ, никакой другой миссии там не прописано. Почему же мы должны идти на поводу у Киева? Наша позиция остается прежней», — подчеркнул полпред ДНР.

Как заявлял ранее глава ДНР Александр Захарченко, Украина пытается втянуть в войну в Донбассе «третью силу» — миротворцев или международные полицейские силы для провокаций и разжигания военных действий.

Читайте также: Захарченко обвинил Киев в попытке завести в Донбасс «третью силу»

«Я неоднократно говорил о том, что со времени поражения в первой военной кампании Киев всеми силами старался втащить в наш конфликт третью силу, то есть иностранцев, будь то миротворцы или международные полицейские силы», — считает Захарченко.