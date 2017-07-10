Москва, 10 июля, 2017, 13:09 — ИА Регнум. Доходы от курортного сбора должны оставаться в местных бюджетах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июля заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков во время парламентских слушаний в Госдуме.

Морская галька

«Необходимо этот сбор оставлять только в муниципалитетах без всяких «отстёжек», — заявил Шмаков.

В свою очередь, собирать эти средства, «конечно, должны налоговые органы РФ», добавил он.

Глава ФНПР подчеркнул, что российские налоговые органы недавно были признаны «лучшими в мире».

«Они хранят все свои данные под водой, чтобы на них никакого воздействия не было, никаких внешних сил. Поэтому они сегодня в состоянии (вести эту работу — прим.)», — указал Шмаков.

При этом он указал, что вносить поправки в Налоговый кодекс для этого не потребуется.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что доходы от курортного сбора целесообразно разделять между регионами и муниципалитетами, при этом большую часть — от 70% до 100% следует передавая местным бюджетам. Напомним, что новый сбор заработает с 2018 года в Крыму, а также в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях.