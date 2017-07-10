Рыбинск, Ярославская область, 10 июля, 2017, 13:04 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области до сих не выставлены квитанции нового единого оператора по начислению коммунальных платежей — «ЯрОблЕИРЦ». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили жители города. Обычно квитанции приходили в первых числах месяца. Второй месяц квитанции за холодную и горячую воду, тепло и электричество начисляет «ЯроблЕИРЦ». Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июне внедрение услуг компании вызвало хаос: в единственный офис организации в городе выстраивались очереди людей, желающих разобраться в ошибках, которые допустила новая организация. В июле квитанций нет до сих пор. Генеральный директор «ЯрОблЕИРЦ» Любовь Новоселова объяснила это ошибками ресурсоснабжающих организаций.

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«Главная проблемы была в том, что ресурсоснабжающие организации нам вовремя не передали реестр платежей. Так, у многих людей в Рыбинске был подключен автоплатеж через разные банки. МУП «Теплоэнерго» его не отключило, и деньги поступали к ним напрямую. И реально граждане заплатили за услугу, но информация об том до нас не дошла, и мы высылали им квитанции, как должникам. Еще ресурсоснабжающие организации нам предоставили некорректные счета, и это тоже вызвало проблемы в работе. Недавно мы, наконец, получили в последний момент реестры платежей от «ресурсовиков», теперь мы его будем совмещать с нашей базой данных. Так что в следующем месяце задержек с выставлением счетов для оплаты мы надеемся избежать. Кроме этого, мы в ближайшие дни собираемся открыть два дополнительных офиса «ЯрОблЕИРЦ», и это должно решить многие проблемы, которые наблюдаются в Рыбинске», — сказала корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор «ЯрОблЕИРЦ» Любовь Новоселова.

Директор МУП «Теплоэнерго» Леонид Иванов рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что все данные «ЯрОблЕИРЦ» были переданы вовремя.

«Все эти проблемы, о которых говорит директор «ЯрОблЕИРЦ», имели место при выставлении счетов за май, причем в отдельных домах. Информация за июнь была передана в полном объеме и своевременно. Раньше деньги поступали нам сразу по прямым расчетам, минуя управляющие организации. Сейчас невыставление счетов приводит к задержке денег, и мы не можем в полном объеме рассчитываться за поставленные газ и теплоэнергию. Нами направлена претензия в адрес «ЯрОблЕИРЦ», так как по договору они должны выставить счета до 1 числа месяца, следующего за месяцем оплаты, а сейчас уже 10 июля, а квитанций люди не получили», — сказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор МУП «Теплоэнерго» Леонид Иванов.

По информации ИА REGNUM, есть проблемы и с деньгами, уже собранными «ЯрОблЕИРЦ». Вопреки заявлениям, средства перечисляются не напрямую ресурсоснабжающим организациям, а идут на счета «ЯрОблЕИРЦ». Компания-посредник задерживает перечисления денег ресурсовикам. В итоге они испытывают финансовые проблемы.