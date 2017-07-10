Тюмень, 10 июля, 2017, 12:42 — ИА Регнум. В Курганской области нашлась ушедшая по грибы четыре дня назад 87-летняя женщина. Она самостоятельно добралась до дома утром 10 июля и была удивлена широкомасштабным поискам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Лисички

Напомним, пенсионерку искала аэромобильная группировка спасателей, полицейские, волонтеры с 6 июля 2017 года. В поисках было задействовано 50 человек и семь единиц техники. Потом добавилось еще 12 человек и четыре транспортных средства.

Старушка чувствует себя хорошо и в медицинской помощи не нуждается. Руководивший работами по поиску пропавшей женщины глава администрации Вагинского сельского совета Михаил Игошин пояснил, что бабушка, по ее словам, все это время находилась в лесу и панику все подняли зря. «Неужто я в своем собственном лесу могла заблудиться!», — заявила она спасателям.

Отметим, в Тобольском районе Тюменской области 3 июля пропал 65-летний грибник. Ежедневно по 20 человек спасателей и волонтеров выходит на поиски мужчины. Как поясняют в тюменском ГУ МЧС, мужчина вместе с супругой 3 июля собирал грибы и отошел на значительное расстояние. На крики, зов не откликался, дома вечером не появился. Поиски продолжаются.

Как сообщает ГУ МВД по Кировской области, 9 июля в Слободском районе без вести пропала пожилая грибница. Полицейские прочесывали лес со служебными собаками, опрашивали возможных свидетелей. Выяснилось, что женщина вышла к населенному пункту и ей вызвали «скорую». Кроме того, в регионе пятые сутки ищут 69-летнюю пенсионерку, которая ушла по ягоды и не вернулась. Ее поиски продолжаются.

В ГУ МЧС напоминают людям, которые отправляются в лес по грибы и ягоды, прежде чем идти за дарами природы, нужно сообщать родственникам куда вы направляетесь и когда планируете вернуться. И обязательно зарядите перед походом в лес аккумулятор сотового телефона. Пригодиться в «тихой охоте», которую желательно вести не в одиночку, фонарик и свисток, спички и запасы воды. И реально оценивайте перед походом в лес свои физические возможности и состояние здоровья.