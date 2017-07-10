Москва, 10 июля, 2017, 12:16 — ИА Регнум. Средства, собранные по итогам проведения эксперимента с курортным сбором, не могут учитываться при рассмотрении вопроса бюджетной обеспеченности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля, об этом заявил глава профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») в ходе парламентских слушаний.

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«Мы считаем необходимым включить в закон специальную норму, что средства, собранные в рамках курортного сбора, независимо от того, какая ставка установлена, вообще не влияют и не могут учитываться при рассмотрении вопроса бюджетной обеспеченности», — сообщил Макаров.

По его словам, вопрос того, как появление курортного сбора повлияет на нормативы бюджетной обеспеченности регионов при распределении бюджетных трансфертов на сбалансированность, волновал многих депутатов, которые прислали поправки. Профильный комитет такой поправкой решил успокоить их.

«Таким образом, мы полностью выводим курортный сбор из вопроса бюджетных отношений», — заявил Макаров.

Парламентские слушания по введению пилотного курортного сбора в четырех регионах РФ проходят в Госдуме 10 июля. Правительственный законопроект предлагает в качестве эксперимента ввести курортный сбор по 100 рублей с туриста в сутки в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском крае, а также в Крыму. Госдума приняла законопроект в первом чтении в июне. Ко второму чтению депутаты планируют существенно доработать правительственную инициативу.