Москва, 10 июля, 2017, 12:12 — ИА Регнум. После годового прохождения эксперимента параметры курортного сбора могут быть откорректированы, чтобы не снижать спрос туристов на коллективные средства размещения. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июля заявил министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов во время парламентских слушаний в Госдуме.

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«После годового прохождения эксперимента мы сможем в случае необходимости внести конструктивные изменения, чтобы баланс людей, предпочитающих отдыхать у цивилизованных, прозрачных, добропорядочных налогоплательщиков, не уменьшался», — заявил Кузнецов.

По его мнению, регионы будут сильно различаться по тому, насколько активно в результате введения сбора туристы будут размещаться в индивидуальных частных домах.

«Если взять территорию Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край), то мы прогнозируем вместе с регионом, что число людей, размещающихся в индивидуальных частных домах, минимально. И возможное количество людей, которые могут из коллективных мест размещения, в которых будет вестись сбор, переместиться в теневой сектор, — не более 5−7%», — указал Кузнецов.

В свою очередь, по Краснодарскому краю и Крыму ситуация более сложная, констатировал министр.

«Здесь, мы знаем, люди предпочитают различные формы размещения на этих курортах. Но это тоже очень ценно. Мы будем иметь практику и видеть, как данный механизм содействует перемещению туристов по тем или иным местам размещения, как эффективно организовано администрирование, как органы региональные и муниципальные работают с частным бизнесом по его легализации через патентные системы», — указал он.

Правительственный законопроект о проведении в некоторых регионах страны эксперимента в виде введения курортного сбора Госдума приняла в первом чтении в июне. Предполагается, что в Крыму, а также в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях появится новый сбор. Согласно законопроекту, максимальная ставка составит 100 рублей в сутки с человека, в Госдуме настаивают на том, что платеж на первый год эксперимента должен быть зафиксирован в размере максимум 50 рублей.