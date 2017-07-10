Санкт-Петербург, 10 июля, 2017, 12:11 — ИА Регнум. Офисы банка «Югра» перешли на двухчасовой режим работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 10 июля в пресс-службе кредитной организации, оказавшейся в проблемной ситуации.

Jugra.ru Офис банка «Югра»

«Отделения работают в консультационном режиме с 10 до 12 утра», — пояснили в пресс-службе «Югры».

Такой режим введен временно. Руководство банка приносит извинения своим вкладчикам за неудобства. При этом обслуживание банковских карт клиентов не прекращено.

«Карты работают, всё хорошо», — добавили в пресс-службе.

Напомним, сегодня стало известно, что Центробанк ввел временную администрацию в банк «Югра» и наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка в связи с его неустойчивым финансовым положением.

Временная администрация должна провести проверку финансового положения банка, по результатам которой будут разработаны предложения по его дальнейшей деятельности.

Эта ситуация для вкладчиков является страховым случаем. Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им возмещения по вкладам Агентство страхования вкладов (АСВ) намерено использовать банки-агенты. Их отберут конкурсной основе не позднее 17 июля. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 24 июля. Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками до дня окончания действия моратория.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 10 июля 2017 года.

По данным портала Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка «Югра» — 322,32 млрд рублей (30-е место в России), капитал — 50,19 млрд, кредитный портфель — 261,23 млрд, обязательства перед населением — 181,30 млрд.

Головной офис банка «Югра» находится в Москве. В столице работал филиал и 13 дополнительных офисов банка. В Петербурге также имеется филиал банка «Югра» и семь дополнительных офисов.