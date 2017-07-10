Якутск, 10 июля, 2017, 12:26 — ИА Регнум. Государственный комитет Якутии по регулированию контрактной системы в сфере закупок объявил аукцион по поиску организации, которая оценит и зафиксирует состояние вечной мерзлоты республики в научном исследовании. За информацию о криолитозоне власти региона готовы заплатить 20 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Республика-саха-якутия.рф Царство вечной мерзлоты

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«Без знания особенностей криолитозоны территории республики, где повсеместно распространены многолетнемерзлые горные породы, невозможно создать необходимые условия для эффективной эксплуатации ресурсного потенциала, улучшения условий жизни населения, обеспечения экологической безопасности территории, сохранения хрупкой природной среды для будущих поколений. Уклад жизни населения, традиции народов и социально-экономические устои Якутии тесно взаимосвязаны с вечной мерзлотой. Освоение территории и нормальное жизнеобеспечение республики невозможно без учета мерзлотной составляющей», — говорится в документации закупки.

Там также отмечается, что состояние вечной мерзлоты в Якутии изменилось за последние 20−30 лет: «Многие ландшафты теряют свою устойчивость в условиях современных изменений климата, часто деградируют и выходят из хозяйственного оборота, изменяется их ценность для человека».

Исследователям ставятся задачи определить температуру горных пород, глубину сезонного протаивания и льдистость поверхностных отложений, характерные криогенные процессы и ландшафтные условия (почвенно-растительный слой важен для сохранения устойчивости многолетнемерзлых пород).

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В исследовании должны быть отражены современное состояние мерзлотных ландшафтов в различных районах Якутии из-за изменения климата и антропогенного воздействия, особенности изменчивости надмерзлотных вод за последние десятилетия, оценка ландшафтов республики, развитие береговых процессов на арктическом побережье и термокарста на ледовом комплексе Якутии. По итогам анализа организация, которая возьмётся за изучение вечной криолитозоны республики, должна будет сформировать мерзлотно-ландшафтную карту Якутиии, предоставить научно-техническое обоснование разработки технологий для освоения вечной мерзлоты.

«Мы любим говорить о том, что в Якутии 620 тысяч озер, 700 тысяч рек длиной более 10 км. Но абсолютно не задумываемся, благодаря чему мы все это имеем, — публиковал «Якутск Вечерний» мнение о важности мерзлоты заместителя директора по научной работе Института мерзлотоведения СО РАН Виктора Шепелева, озвученное на дискуссионной площадке в Академии наук республики. — При норме осадков 230−250 мм в год они бы просто уходили сквозь землю, если бы не вечная мерзлота под ней. Растает мерзлота, осадки уйдут вглубь, и Якутия превратится в безжизненную пустыню».

Директор Института мерзлотоведения Михаил Железняк уверен, что без подробных данных о состоянии вечной мерзлоты нельзя сделать прогноз, как она себя будет вести дальше.

«Вечная мерзлота занимает почти всю территорию Якутии, и любые её изменения отражаются на построенных объектах, — констатировал эксперт. — Согласно анализу аварийных ситуаций, возникавших на каменных жилых домах в республике, ежегодно происходит до трех событий, последствиями которых является снижение устойчивости вплоть до частичных обрушений».

По словам ученых, за последние 40 лет среднегодовая температура в Якутии повысилась на 2,7 градуса. Изменения вечной мерзлоты наиболее сильны на территориях со слабым растительным покровом.

Как сообщало ИА REGNUM, ярким примером изменения вечной мерзлоты в Якутии является кратер Батагайка, который стал увеличиваться в размере с годами. Сначала это было небольшое пятно, затем кратер расширился, удлинился и углубился. Сейчас он приобрел форму головастика длиной 1,5 километра и максимальной шириной 800 м.

Напомним, вечная мерзлота — одна из причин, по которой якутяне выступали против раздачи гектаров на территории республики. Дело в том, что массовая вырубка лесов на розданных участках может повлечь за собой сильные изменения в криолитозоне республики, опасались мерзлотоведы и экологи.

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