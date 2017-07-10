Екатеринбург, 10 июля, 2017, 11:47 — ИА Регнум. Возможности информационно-аналитической диспетчерской системы от компании «Уральские локомотивы» позволяют даже удаленно «понаблюдать» за работой мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом, как передает RT, сообщил президент России Владимир Путин в ходе осмотра экспонатов выставки «Иннопром-2017».

Innoprom.com ИННОПРОМ-2017

Представители компании рассказали российскому лидеру, что данная система позволяет удаленно отслеживать состояние и уровень безопасности почти на всех проездах РФ.

«Полезная вещь, — отметил Путин. — Будучи в Екатеринбурге, можно посмотреть, как Собянин работает».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава РФ Владимир Путин прибыл в Екатеринбург вечером 9 июля. В киноконцертном театре «Космос» он принял участие в официальном открытии выставки.

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