Калуга, 10 июля, 2017, 11:13 — ИА Регнум. Калужскую область в 2017 году захлестнула волна фиктивной регистрации иностранных граждан, на которой пытаются нажиться коренные жители региона, сообщает 10 июля корреспондент ИА REGNUM. По данным правоохранительных органов региона, с начала 2017 года в области было выявлено более 300 нарушений исполнения миграционного законодательства.

Иван Шилов ИА REGNUM

В Обнинске силовики обнаружили девять так называемых «резиновых» квартир, где фиктивно зарегистрированы 552 иностранных гражданина и гражданина Российской Федерации и где решения об аннулировании фиктивных регистраций своевременно не принимались. В Калуге выявлены ещё четыре объекта с массовой незаконной постановкой на миграционный учет. В каждом из указанных объектов зарегистрированыо более 20 иностранцев, которые на момент постановки на миграционный учёт там не проживали.

Как сообщил 10 июля корреспонденту ИА REGNUM прокурор Юхновского района Зафар Махмудов, три года лишения свободы грозит 33-летней главе сельского поселения Юхновского района за фиктивную регистрацию в собственном доме шести граждан Республики Узбекистан. Гости в доме сельской чиновницы, которая также является депутатом местной думы, там реально не проживали.

Также в калужском Обнинске проходит судебный процесс над правозащитницей, руководителем калужского регионального общественного движения «За права человека» Татьяной Котляр. Она помогла устроиться в регионе 178 беженцам с Украины и сейчас также обвиняется в фиктивной регистрации иностранцев. В 2015 году Татьяну Котляр уже судили по аналогичному обвинению. Тогда она была амнистирована в связи с 70-летием Победы, однако повторная амнистия невозможна.

Котляр не брала денег за регистрацию и работала бескорыстно. Свои действия она поясняет тем, что переселенцы не имели принимающей стороны, поэтому по российским законам не могли быть легализованы иначе как с чьей-либо с помощью.

«Надо дать людям возможность регистрироваться по месту фактического пребывания в уведомительном порядке. Ведь без постановки на учёт беженцы лишаются права на бесплатное медицинское обслуживание, не могут легально устроиться на работу и так далее. В подобных случаях беженцев и переселенцев надо хотя бы регистрировать по адресу местных администраций. Однако власти на это идут крайне неохотно», — считает она.

Напомним, в 2016 году в Калужской области из 7810 проверенных иностранных граждан и лиц без гражданства, 3084 находились на территории Российской Федерации с нарушением режима пребывания и осуществляли незаконную трудовую деятельность. В 2016 году в калужском регионе постоянно проживало более 61 тысячи мигрантов. По количеству иностранных граждан, поставленных на миграционный учет, Калужская область находится на четвертом месте в России. Наиболее привлекательными для мигрантов считаются Калуга, Боровский и Жуковский районы и город Обнинск.