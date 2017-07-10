Волгоград, 10 июля, 2017, 10:50 — ИА Регнум. Заявление об использовании в наружной рекламе на здании завода «Пивовар» изображения скульптуры «Родина-мать зовет!» и георгиевской ленты при рекламировании продукции этого завода поступило в УФАС от местного жителя, возмутившегося кощунственным отношением бизнесменов к символам Великой Отечественной войны в городе-герое.

Obiskusstve.com Монумент «Родина-мать зовёт!» (фрагмент)

«Такое впечатление, что завод «Пивовар» призывает завалить стеклотарой Мамаев курган», — цитирует заявление волгоградца УФАС.

По рассмотрению заявления УФАС возбудило дело в отношении производителя и оптового продавца волгоградского пива под брендом «Пивовар» по признакам нарушения закона о рекламе.

Представители компаний, в отношении которых возбуждено дело, ни на одно из двух заседаний УФАС по этому вопросу так и не явились. Сообщение от УФАС по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, также не получено. Однако в июне скандальная реклама была демонтирована.

Следующее заседание комиссии назначено на 28 июля. В случае, если со стороны рекламодателей объяснения предоставлены не будут, то, пояснили в УФАС, рекламодатель будет определен, «исходя из объекта рекламирования», а решение будет вынесено на основании имеющихся материалов.

Это далеко не первый скандал вокруг использования священных для жителей России символов. Так, в мае этого года в одной из пивных Краснодара посетителям предлагали рыбу «в подарок» — причем сушеную воблу почему-то решили поместить в руки «Родины-матери» — так рекламщики переделали известный агитационный плакат времен Великой Отечественной войны. В городе Волжский Волгоградской области владелец подобного заведения разместил вывеску с изображением орденов Ленина и Октябрьской Революции, таким образом попытавшись заявить о «высоком стандарте качества». А в Курске в мае же появились рекламные щиты с рекламой местного магазина: реклама изображала продукт «тушка куриная по-домашнему», а название акции было размещено в пятиконечной красной звезде.