Москва, 10 июля, 2017, 10:43 — ИА Регнум. В Совфеде дали советы США по дальнейшим действиям в Афганистане, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля.

The U.S. Army Афганистан

Сейчас американцам в Афганистане, что называется, дорог хороший совет, считает первый зампред комитета Совфеда по обороне, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

«Понятно, что простых решений быть не может. Прежде всего, на мой взгляд, США совместно с Россией нужно инициировать проведение международной конференции по Афганистану с участием первых лиц заинтересованных стран, которая помогла бы переосмыслить весь афганский опыт последних 30−40 лет», — предлагает сенатор.

При этом, по его мнению, надо ставить вопрос еще шире: Россия и США просто обречены на тесное взаимодействие в Афганистане.

Клинцевич согласен с сенатором Джоном Маккейнном: главная причина поражений США в Афганистане — отсутствие стратегии. По его мнению, вряд ли это стоит списывать на «неразбериху» в нынешнем Белом доме — американцы находятся в Афганистане более 15 лет.

«К тому же речь идет не только об Афганистане. Действия США в Иране, Ливии и сейчас в Сирии также отмечены отсутствием стратегии, если под ней понимать не достижение сомнительных успехов сиюминутного характера, а взаимосвязанное решение всего комплекса задач ближневосточного урегулирования. Причем этой стратегии не было изначально», — указал парламентарий.

«Не хочу проводить никаких исторических параллелей — время коренным образом изменилось, — но неудачи Советского Союза на заключительном этапе Афганской войны во второй половине 80-х годов прошлого века были, несомненно, вызваны потерей стратегической перспективы. Советское руководство тогда просто не знало, что делать в Афганистане дальше, а потому решило вообще уйти из страны», — сказал он.

США не имеют стратегии нормализации обстановки в Афганистане и проигрывают войну, начатую больше 15 лет назад в этой азиатской стране. Такую точку зрения изложил накануне председатель комитета по делам Вооруженных сил Сената Конгресса США Джон Маккейн.