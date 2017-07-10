Москва, 10 июля, 2017, 10:34 — ИА Регнум. Большинство жителей России (59%) ожидают ослабления рубля. Они считают, что через три месяца доллар вырастет до 62 рублей. Через год, по ожиданиям опрошенных (прогноз дали 47%), эта цифра будет в районе 64 рублей. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Eli Christman Увеличенное изображение купюры доллара (фрагмент)

Ситуацией на валютном рынке сегодня граждане интересуются существенно чаще, чем полгода или год назад: следят за изменением курса доллара 58% (в июне 2016 г. — 48%, в январе 2017 г. — 47%).

У российских граждан растут возможности для накопления сбережений растут. Так, если в июле 2015 г. о том, что у них нет сбережений, говорил 41% опрощенных, то в июне 2017 г. — 34%.

При этом традиционно подавляющее большинство тех, у кого сбережения есть, хранят их в рублях — 63%.

Доллар США (5%), евро (3%) и другие валюты (1%) выбирают в разы реже, и, как правило, их предпочитают молодые люди, высокообразованные, проживающие в Москве или Санкт-Петербурге.

Опрос проведен 28−30 июня 2017 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы ЦБ РФ на 10 июля составляют 60,37 рубля за американскую валюту и 68,94 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 13 и 56 копеек соответственно.

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