Москва, 10 июля, 2017, 10:16 — ИА Регнум. В августе на западе, северо-западе и в центре Москвы жителям будет поступать вода еще более высокого качества благодаря новому блоку озоносорбции на Рублевской станции водоподготовки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Москвы.

Бартоломео Эстебан Мурильо. Моисей, добывающий воду из скалы (фрагмент). 1666 — 1670

Сообщается, что на территории Рублевской станции водоподготовки, которая обеспечивает водой 26 районов в этих частях города, построили здание, в котором будут применять новейшие технологии очистки воды, связанные с озоносорбцией.

«Новые методы позволят удалять из нее все вредные бактерии, при этом сохраняя солевой состав», ­— отметили в администрации города.

На протяжении последних 100 лет традиционная очистка воды включала в себя процесс отстаивания и фильтрации. После чего вода проходила песчаную нагрузку в фильтрах и благодаря этому улучшалось качество воды.

«Теперь применяют еще озон и угольные фильтры. Это емкости, куда вместо песка загружаются гранулы угля. Качество воды, проходящей через них, улучшается», — добавили в пресс-службе.

Новый блок озоносорбции появится на территории предприятия в августе, при этом отмечается, что уже сейчас около 65% воды на Рублевской станции обрабатывают по новой технологии. С вводом нового блока почти 100% жителям будет поступать очищенная вода с применением новых технологий.

Напомним, Рублевская станция — самая старая из четырех станций водоподготовки в Москве. Вода поступает в нее через сеточные отделения, которые не пропускают рыбу и мусор.

Сейчас нагрузка на станцию неравномерная, где в пиковое время сотрудникам приходится включать дополнительные насосы. На сегодняшний день Рублевская подает в город около 650 тыс. кубометров питьевой воды в сутки.