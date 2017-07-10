Якутск, 10 июля, 2017, 10:11 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке — 204 лесных пожара, в том числе 121 зафиксирован на территории Якутии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном агентстве лесного хозяйства по Дальнему Востоку, в Хабаровском крае на утро 10 июля было 48 возгораний, в Амурской области — 33 и по одному — на Сахалине и Камчатке. За сутки возникло 12 новых пожаров и ликвидировано 22, а площадь, пройденная огнём, составила 75,8 тыс. га.

Anne Worner Пожар в лесу

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По информации пресс-службы департамента охраны лесов Якутии, тушат в регионе только 27 лесных пожаров на общей площади 6,8 тыс. га, из них локализованы пока только 8. Ещё 93 термоточки на общей площади 324,3 тыс. га в республике только мониторят, так как они расположены на труднодоступных, удалённых территориях и не угрожают населённым пунктам.

Тем не менее, для того, чтобы ликвидировать 27 возгораний, которые нужно тушить, региону по-прежнему не хватает сил и средств: необходимо ещё 100 человек и 65 млн рублей. Кредиторская задолженность департамента охраны лесов Якутии авиакомпаниям за мониторинг и доставку людей к месту природных пожаров уже превысила 100 млн рублей, рассказал заместитель руководителя департамента по лесным отношениям Якутии Джулустан Хон.

По его словам, республика подала уже третью заявку в Рослесхоз РФ с просьбой выделить деньги на авиауслуги, последний запрос оформлен на 65 млн рублей. Пока в ответ на просьбы о перечислении республике 85 млн рублей недостающих средств на тушение пожаров профильному департаменту региона перечислено только 20 млн (помимо 401 млн, выделенных на весь год), ещё столько же республике пообещали.

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Помимо денег, для тушения возгораний нужны люди: 100 человек в республику уже прислали, нужно ещё столько же, поясняет Джулустан Хон.

«Конечно же, этих сил тоже не хватает. Сейчас мы с оперштабом Рослесхоза договариваемся, чтобы ещё людей добавили, ещё 100 человек. Это для тех пожаров, которые никак не можем одолеть в связи с тем, что в эти труднодоступные места техника не может проехать, а потому больше людей нужно», — объяснил замглавы ведомства, курирующего тушение природных пожаров в республике.

По его словам, увеличение числа людей, которые будут бороться с огнём в лесах, опять-таки влечёт за собой рост трат на авиауслуги.

«Больше людей — больше надо летать, чтобы их доставить на пожары. В один вертолёт помещается только 12−15 человек в обмудированием и оборудованием. Соответственно, надо делать несколько ходок, чтобы туда направлять людей», — пояснил также Джулустан Хон.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за лесных пожаров в Якутии с 4 июля действует режим ЧС регионального характера. Причина большинства возгораний в республике — не человеческий фактор, а жара, грозы и шквалистый ветер на фоне отсутствия сильных дождей. Дождливую погоду, которая изменит ситуацию, в республике ждут только в конце июля.