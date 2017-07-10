Тверь, 10 июля, 2017, 09:41 — ИА Регнум. Более трех тысяч автомобилей гостей фестиваля «Нашествие», проходившего 7−9 июля в Тверской области, эвакуировали с размытых парковок сотрудники ГУ МЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве. Помощь спасатели оказывали и ночью, когда фестиваль завершился.

Пресс-служба ГУ МЧС по Тверской области Спасатели вызволяют с размытой парковки автомобили гостей «Нашествия»

По данным организаторов, фестиваль «Нашествие» за три дня посетили более 200 тыс. человек. Многие гости приехали на личных автомобилях — специально для них на площадке фестиваля была организована большая парковка: по данным пресс-службы правительства, на нее заехало около 20 тыс. автомобилей.

Вот только погода подвела: и перед фестивалем, и во время его проведения лили дожди. Фестивальное поле размыло, а самым популярным товаром на лотках стали резиновые сапоги. Парковки превратились в сплошную грязь, и многие просто не смогли выехать без посторонней помощи. Сначала в эвакуации участвовали местные трактористы — по словам зрителей, если сначала за помощь брали по 500 рублей с машины, то позже ценник вырос уже до 5 тыс. рублей.

МЧС сообщает о помощи по эвакуации трех тысяч автомобилей, с двух парковок было организовано восемь выездов, установлены световые башни. Помощь оказывали бесплатно, в первую очередь — семьям с детьми, инвалидам, беременным женщинам. Дополнительную технику накануне направили на место фестиваля и областные власти — сообщается о работе 50 тракторов.