Томск, 10 июля, 2017, 09:58 — ИА Регнум. У департамента по инновационной деятельности Томской области появился новый руководитель. Врио губернатора региона Сергей Жвачкин назначил на эту должность Александра Осадченко, который ранее возглавлял управление взаимодействия с резидентами особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Томск». Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации области.

Администрация Томской области Александр Осадченко назначен начальником томского департамента по инновационной деятельности

Осадченко сменил на этом посту Алексея Пушкаренко, который оставил госслужбу по собственному желанию.

Согласно официальным данным, 36-летний Александр Осадченко — уроженец посёлка Чернышевского (Якутия). Он окончил Томский политехнический университет по специальности «электрические машины и аппараты». В 2010-м получил степень кандидата технических наук. С 2010 по 2017 год работал в АО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск», с 2013 года был назначен начальником управления взаимодействия с резидентами.

Отметим, что в задачи департамента по инновационной деятельности администрации Томской области входит: создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала организаций научно-образовательного комплекса, субъектов инновационной деятельности; создание условий для вовлечения в экономический оборот результатов интеллектуальной деятельности, субъектов инновационной деятельности; совершенствование региональной инновационной системы; повышение инновационной активности и восприимчивости организаций к инновациям и создание условий для развития и реализации кластерной политики в инновационной сфере, системы венчурного финансирования.

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа Томска была создана постановлением правительства страны от 21 декабря 2005 года — Томская область победила в федеральном конкурсе по отбору заявок. ОЭЗ Томска располагается в черте города и состоит из двух участков территории: Южная площадка и северная площадка.