Грозный, 10 июля, 2017, 09:10 — ИА Регнум. В Чечне в ночь на 26 января произошли массовые казни. Число убитых может достигать 56 человек. Точные данные есть по 27 из них. С таким сообщением выступила 9 июля «Новая газета».

Michael Bushmin Чечня

Список из 27 фамилий издание опубликовало с пометкой, что СМИ настаивает на возбуждении уголовного дела по факту «беспрецедентной по своим масштабам даже для Чечни внесудебной казни».

По данным «Новой газеты», все эти люди были задержаны в декабре 2016 — январе 2017 года в ходе масштабной спецоперации по поиску лиц, причастных к нападению на полицейских в Грозном, которое произошло 17 декабря 2016 года. Все задержанные, как утверждает издание, содержались в Грозном на территории дислокации полка патрульно-постовой службы полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, который возглавляет полковник полиции Аслан Ирасханов.

По имеющейся у издания информации, задержанных расстреляли и развезли по различным кладбищам, в том числе христианским, и закопали в наспех вырытых могилах.

«Мы уверены, что именно многолетнее попустительство такой практике сделало возможным массовые преследования геев в Чечне. И если эту практику, наконец, жестко не пресечь, в следующий раз мы столкнемся с еще более вызывающим преступлением, чем убийство людей только по причине того, что кто-то счел неприемлемой их сексуальную ориентацию», — говорится в материале издания.

Комментируя статью в СМИ о массовой казни, председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов заявил, что такой информации у СПЧ нет. Членами совета расследуются только сообщения о преследовании в Чечне геев.

В Чечне новые сообщения о массовых казнях восприняли как очередные нападки на власти республики. Так, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал публикации в «Новой газете» ложью, «очередным витком и всплеском нездоровой фантазии».

«Я абсолютно уверен в том, что это не подкрепленная никакими доводами, источниками и доказательствами ложь, которая имеет совершенно определенную и очень яркую политическую окраску. Я всегда об этом говорил и повторяю в очередной раз», — заявил Умаров «Дождю».

Отметим, что официальных комментариев правоохранительных органов по поводу опубликованных в СМИ данных о массовых казнях нет.

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Пресс-секретарь Кадырова: «В Чечне геев нет»

Напомним, в апреле 2017 года «Новая газета» опубликовала информацию о массовых задержаниях гомосексуалистов в Чечне. Речь шла о якобы 100 задержанных и трех подтвержденных фактах убийства геев. Статья вызвала волну критики в адрес властей Чечни, в том числе от известных политических деятелей и организаций в России и за рубежом. Вопрос о преследовании геев в Чечне поднимали на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова передала в Следственный комитет РФ предоставленный «Новой газетой» список лиц, которых в Чечне якобы преследуют за их нетрадиционную сексуальную ориентацию. В ответе СКР, который поступил к омбудсмену на прошлой неделе, говорится о том, что фактов преследования не найдено.