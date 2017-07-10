Доха, 10 июля, 2017, 08:18 — ИА Регнум. Экономика Катара, обладающая значительными финансовыми резервами, может выстоять любую экономическую блокаду. Об этом сообщил глава Центрального банка Катара Абдула бин Сауд Аль-Тани в интервью CNBC.

Christian Senger Катар

«Экономика страны имеет возможность полностью выдержать любые финансовые потрясения, вызванные спором в Персидском заливе», — говорит он.

Аль-Тани напомнил, что ЦБ Катара обладает запасами в $40 млрд и запасами золота в $300 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2017 г. Саудовская Аравия и ее союзники Египет, Бахрейн, ОАЭ разорвали дипломатические отношения с Катаром. Позднее к ним присоединились Мавритания, Йемен, Ливия, Коморские острова, Мальдивы и Маврикий.

Представители этих стран обвинили Доху в поддержке террористических группировок и сближении с Ираном, что противоречит интересам стран Персидского залива. Катарская сторона отвергает эти обвинения.

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