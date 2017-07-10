Москва, 10 июля, 2017, 08:18 — ИА Регнум. Поясняя сложившуюся ситуацию, вице-президент «Транскапиталбанка» Игорь Антонов сообщил, что бюджетников интересует, можно ли сразу же с карт «Мир» переводить средства на карты международных систем. При этом ряд кредитных организаций намерен оказывать им эту услугу.

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Антонов поясняет, что сделать это несложно и что для этого нужно просто настроить автоматический регулярный перевод средств с «Мира» на другие счета.

«Эта ситуация всерьез беспокоит Центробанк: по закону к счетам, на которые получают зарплаты бюджетники, может быть привязана только карта «Мир», но люди могут включить автоперевод денег и не платить «Миром». Поэтому ЦБ может ограничить автопереводы с карт «Мир» на карты других платежных систем», — пишет издание со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Отмечается, что регулятор хочет ограничить автопереводы, и тогда клиенты, столкнувшись с затруднениями, не будут столь часто переводить средства с «Мира» и предпочтут рассчитываться этой картой.

Представитель Банка России не подтвердил и не опроверг эти сведения.

Напомним, карты российской национальной платежной системы «Мир» выпускаются с 15 декабря 2015 года. Оператором платежной системы «Мир» является АО «Национальная система платежных карт».