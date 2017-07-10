Москва, 10 июля, 2017, 08:15 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке 7 июля открылись ростом по иностранным валютам на фоне дешевеющей нефти. С первых минут курс доллара вырос до 60,50 рубля, курс евро — до 69,07 рубля. Снижение цен на нефть и выход зарубежных инвесторов из российских гособлигаций стали ключевыми негативными факторами для российской валюты на минувшей неделе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Баррель Brent за неделю подешевел на 4,37%, до $46,73.

ИА REGNUM

Индекс государственных облигаций России (RGBI) снизился на 0,66%, до 136,94. Всплеск волатильности на Мосбирже и валютном рынке Форекс наблюдался во время выхода неоднозначных данных по американскому рынку труда (NFP) за июнь. Тем не менее американская валюта смогла на них укрепиться по всему спектру рынку.

В июне показатель NFP превысил прогнозы экономистов. Предыдущие показатели за два месяца пересмотрены в сторону повышения на 45 тыс., что немаловажно. Дополнительную поддержку доллару оказал рост доходности трежерис. Сдерживающим фактором укрепления доллара выступил слабый рост среднего почасового заработка и безработицы.

Курс доллара на новостях подскочил до 60,63 рубля, после чего стабилизировался и вернулся к уровню 60,36 руб. Недельные потери рубля против доллара и евро составили по 2,37%. Укрепление рубля вызвало восстановление цен на нефть.

Сегодня, 10 июля, на торгах в Азии цена на Brent выросла на 0,7%, до $47,07. Торги на Мосбирже откроются снижением по доллару и евро — примерно на 0,3%. Покупателям не удалось закрепиться выше зоны 60,60/70. В связи с этим можно ждать коррекции в район 60,07 рубля. Если он будет пройден, то потом начнется снижение до 59,95 рубля.

На саммите G20 прошла первая встреча президентов России и США, которая длилась дольше двух часов вместо запланированных 35 минут. Она не принесла серьезных подвижек, однако Серей Лавров дал ей положительную оценку. Он заявил, что оба президента ориентированы не на конфронтацию, а на достижение взаимовыгодных договорённостей. Укрепление рубля по итогам сегодняшнего дня станет для российской валюты хорошим знаком.

Напомним, 7 июля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 19,50 коп. (+0,32%), до 60,35 руб., курс евро — на 65,50 коп. (+12,50%), до 68,84 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,2 млрд (+5,00%), евро/рубль — 323,3 млн евро (+7,37%).

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