Барнаул, 10 июля, 2017, 08:03 — ИА Регнум. Роды произошли в апреле 2017 года. С этого момента врачи прикладывали все усилия по сохранению жизни ребенка, соблюдая стандарты выхаживания.

Минздрав Алтайского края Родные новорожденной Лилии и персонал перинатального центра «ДАР»

«Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела требует высочайшей квалификации врачебного и сестринского персонала, современного высокотехнологичного оборудования, поскольку им необходима поддержка всех жизненно важных функций организма», — подчеркнул заместитель главного врача по педиатрической помощи Олег Зуйков.

По его словам, за время пребывания в перинатальном центре у малышки наблюдался стабильный прогресс в общем развитии, наладилась терморегуляция, она начал самостоятельно дышать без искусственной вентиляции легких и сосать грудь. Все это время рядом с дочкой находилась ее мама — Виктория Бахилина. Она помогала в уходе медицинскому персоналу.

О том, что длительный и сложный процесс выхаживания девочки Лилии завершён, врачи заговорили после того, как вес ребенка достиг 2425 грамм — как у обычного новорожденного.

Напомним, в 2012 году Россия приняла критерии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым жизнеспособными признаются дети с массой тела от 500 грамм, а не от 1000 грамм, как было раньше. Еще несколько лет назад шанса выжить у таких малышей, как Лилия, почти не было. Но сейчас, благодаря трехуровневой системе оказания медицинской помощи, удается спасать таких детей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, алтайский перинатальный центр «ДАР» (Дети. Алтай. Россия) был открыт в декабре 2016 года. За это время в нем родились более 500 детей.

В мае «ДАР» посетил академик Международной академии наук Высшей школы, заслуженный деятель наук РФ, доктор медицинских наук, профессор, гинеколог Виктор Радзинский и отметил, что это самый уникальный проект в России.