Москва, 10 июля, 2017, 07:58 — ИА Регнум. Минздрав РФ в Стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2020 года, согласовываемой в настоящее время с другими министерствами, предлагает ввести ограничения на скрытую рекламу алкоголя в фильмах, телепередачах и печатных иллюстрациях, пишет газета «Известия».

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По данным пресс-службы ведомства, под ограничения может попасть так называемый «продакт плейсмент» или скрытая реклама, когда в фильмах и телепередачах герои пользуются определенными продуктами или упоминается их логотип.

Также могут быть введены ограничения на имитационные товары (когда продукция ассоциируется со спиртным, им не являясь). В настоящее время с экспертами и ведомствами Минздрав обсуждет вторую редакцию проекта.

«Стратегия формирования здорового образа жизни населения на период до 2020 года включает в себя одну из задач, целью которой в перспективе является ограничение скрытой рекламы алкогольной продукции», — сказали изданию в Минздраве РФ.

Ранее министерство предложило аналогичный запрет для табака. Также предлагается отменить государственную поддержку производства отечественных фильмов, в которых демонстрируются сигареты.

Напомним, с 2013 года реклама алкогольной продукции в теле‑ и радиопрограммах запрещена законом «О рекламе».