Берлин, 10 июля, 2017, 07:53 — ИА Регнум. Инициативу поддержало большинство депутатов ведущих партий Германии: Союза ХДС/ХСС (коалиция Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза) и СДПГ (Социал-демократической партии Германии).

Полиция Гамбурга

«Общая база данных могла бы помочь властям стран ЕС в предотвращении массовых беспорядков путем наложения запрета на въезд определенным личностям и их задержания», — поясняет заместитель председателя фракции СДПГ в бундестаге Ева Хёгль.

Эксперт по внутренней безопасности от фракции ХСС Штефан Майер подчеркнул, что «сцена в Гамбурге показала, насколько распространена может быть левоэкстремистская деятельность». Он призывает тщательней отслеживать действия преступников и «прикрывать» места их собраний.

Напомним, на саммите в Гамбурге, который прошел 7—8 июля, ожидалось до 150 тыс. демонстрантов, 8 тыс. из которых — левые экстремисты.

Как отмечало ИА REGNUM, демонстранты со всего мира начали приезжать в Гамбург еще за неделю до начала проведения мероприятий саммита.

Несколько сотен антиглобалистов были задержаны за участие в массовых беспорядках: они разбивали витрины магазинов, стекла машин, поджигали мусорные баки, в городе творился хаос. Около 200 полицейских получили ранения.

Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала всем пострадавшим материальную компенсацию и признала, что события на улицах Гамбурга — просчет правительства и организаторов саммита.