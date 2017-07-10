Токио, 10 июля, 2017, 07:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин доверяет главе японского правительства Синдзо Абэ и настроен на решение общими усилиями проблемы мирного договора между РФ и Японией. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори по итогам встречи с Путиным, передает агентство Kyodo.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Ёсиро Мори. Екатеринбург, 9 июля 2017 года

«Он считает Абэ серьезным, искренним человеком и доверяет ему. И крепнет желание решить проблему мирного договора вместе с (премьер-министром Абэ)», — сказал Мори о Путине.

Мори также отметил, что решение вопроса мирного договора между Москвой и Токио — политический долг обоих лидеров. По его мнению, исторически Путину и Абэ принадлежит значительная роль, у них есть возможность прийти к хорошему результату.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля президент России Владимир Путин прибыл в Екатеринбург на церемонию открытия международной промышленной выставки «Иннопром». В график главы государства была включена неформальная встреча с бывшим премьер-министром Японии Мори.

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Ёсиро Мори возглавил японское правительство в 2000 году. На этом посту он стремился к развитию отношений с Россией. Так, в 2000—2001 годах он встречался с президентом РФ шесть раз. В марте 2001 года в Иркутске лидеры подписали заявление о продолжении переговоров по вопросу мирного договора между странами.