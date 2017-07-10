Вашингтон, 10 июля, 2017, 07:22 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин обыграл своего американского коллегу Дональда Трампа в ходе встречи в Гамбурге (Германия), написала в статье для CNN бывший официальный представитель Госдепа США Джен Псаки.

Дженнифер Псаки

По ее мнению, то, что «русские обыграли» президента США, — было вполне предсказуемо. Трамп же позволил этому случиться, недостаточно подготовившись к встрече с Путиным.

Саму встречу двух лидеров Псаки назвала «самым важным дипломатическим событием лета», в котором Москва получила преимущество по «всем трем пунктам».

Речь идет о планах по налаживанию отношений между Россией и США, знакомстве с политикой США и совместной борьбе с терроризмом. Что касается Трампа, то он пошел на переговоры с Москвой, не имея «конкретной повестки»: а он должен был «оказать давление» на Путина, напомнив тому о якобы вмешательстве России в выборы.

«Однако простого словесного заверения президента Путина оказалось достаточно, чтобы опровергнуть все их доводы», — написала Псаки, не уточнив, почему «слова Путина» оказались для Трампа выше по весу, чем все заявления американских спецслужб.

«Трамп принял заверения Путина, продолжая улыбаться на камеру. И у русских уже есть фотографии, которые они быстро распространяют по всему миру, доказывающие этот факт», — сокрушается Псаки.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля лидеры РФ и США встретились в Гамбурге в первый день саммита G20 и пожали друг другу руки. Продлившаяся более двух часов встреча стала одним из самых обсуждаемых событий саммита и, по сути, затмила собой всю остальную его повестку.