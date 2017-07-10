Рубцовск, Алтайский край, 10 июля, 2017, 07:00 — ИА Регнум. Энергетики «Сибирской генерирующей компании» выполнили финальный сварочный шов на трубопроводе, который соединил два теплосетевых контура Рубцовска — южный и северный. Об историческом для города моменте, произошедшем накануне в присутствии губернатора Алтайского края Александра Карлина, сообщает сегодня пресс-служба компании.

Светлан Шаповалова Март 2017 год. Строительство перемычки между теплосетями Рубцовска

Теплотрасса, протяженность которой, как известно, составляет 2,3 км, позволит отапливать практически весь город от одного теплоисточника — Южной тепловой станции.

«Мы таким образом решаем проблему надежного теплоснабжения города и обеспечиваем его дальнейшее развитие», — пояснил директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.

Светлан Шаповалова Март 2017 год. Специалисты СГК ведут строительство перемычки между теплосетями Рубцовска

В СГК напомнили, что общая стоимость проекта по строительству и реконструкции тепловых сетей в Рубцовске оценивается в 806 млн рублей и состоит из двух частей: капитальное строительство и техперевооружение.

«Под капитальным строительством подразумевается создание вывода от Южной тепловой станции и строительство трубопровода, объединяющего ранее обособленные южный и северный теплосетевые контуры. Эту часть работ и выполнили энергетики. Осталось лишь завершить благоустройство, работы в этой части уже начаты», — подчеркивают энергетики СГК.

Что касается темпов техперевооружения, то вторая составляющая проекта выполнена на, примерно, на 25% от всего запланированного объема работ. На этом этапе необходимо заменить старые сети на новые трубопроводы большего диаметра. Их протяженность составит более чем 13 км коммуникаций в однотрубном исчислении.

«Все работы будут выполнены до начала отопительного периода, так как необходимо будет испытать теплотрассы и отладить гидравлические режимы подачи теплоносителя в городе, чтобы потребители во всех точках получали качественное и надежное отопление», — отмечают в СГК.

Светлан Шаповалова Так строящаяся перемычка между теплосетями Рубцовска выглядела в марте 2017 года

Губернатор Александр Карлин подчеркнул, региональное правительство внимательно следит за ходом реализации проекта, сроками его выполнения, и выразил уверенность в том, что все работы будут выполнены в срок и с надлежащим качеством.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на Рубцовск приходится почти половина инвестиций СГК в Алтайском крае. Это 1,5 млрд рублей прямых вложений. Еще полмиллиарда предусмотрено на компенсацию убытков предприятия. Пойти на реализацию этого уникального проекта со сроком окупаемости от 12 до 15 лет энергетики вынуждены по несколько причинам, но прежде всего потому, что считают делом чести обеспечение бесперебойного отопления города в зимний период.

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Энергетики нашли резерв для повышения эффективности советского наследия — Южной тепловой станции ‑ и полагают, что смогут наилучшим образом оптимизировать производство.