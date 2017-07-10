Чита, 10 июля, 2017, 06:22 — ИА Регнум. По данным министра природных ресурсов Александра Волкова, искусственный дождь охватил площадь 4 тыс. га и способствовал затуханию огня в Петровск-Забайкальском, Акшинском, Оловяннинском, Сретенском, Хилокском, Балейском, Могочинском, Чернышевском, Красночикойском районах.

Минприроды Забайкальского края Искусственные осадки в Забайкалье вызывают при помощи самолета со специальным оборудованием

«На сегодня лесные пожары действуют только в зонах космомониторинга, которые не несут угрозы населенным пунктам и объектам экономики», — отметил чиновник.

Стабилизация пожарной обстановки послужила основанием для отмены режима ЧС в лесах на территории Улетовского района.

Как уже сообщало ИА REGNUM, десятки пожаров, на прошлой неделе полыхавших на десятках тысяч гектаров леса в Забайкальском крае, послужили поводом для рабочей поездки заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Ивана Валентика в Читу. ознакомившись с ситуацией, именно он предложил использовать искусственный дождь.