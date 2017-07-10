Барнаул, 10 июля, 2017, 06:16 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Алтайскому краю завершило проверку по факту обнаружения человеческих останков в центре Барнаула. Эксперты пришли к заключению, что кости принадлежат двум мужчинам, женщине и подростку, и что люди умерли естественной смертью, передают «Вести-Алтай». Сейчас останки находятся в следственном комитете. В ближайшее время они, вероятно, будут переданы в Барнаульскую епархию для захоронения.

Сайт Барнаула Барнаул. Петропавловский Собор на Соборной площади (площадь Свободы), справа — часовня Божьей Матери «Достойно есть», построенная в 1872 году и утраченная в 30-е годы)

Как уже сообщало ИА REGNUM, 14 июня 2017 года костные останки были обнаружены коммунальщиками под асфальтом в районе улицы Ползунова и проспекта Социалистического.

Телеканал «Катунь-24» ссылается на историка Вадима Бородаева, который утверждает, что 200 лет назад на этом месте находилась первая барнаульская православная церковь. На ее территории располагалось кладбище, где хоронили известных жителей Алтайского края. В свое время там был захоронен изобретатель первой в России паровой машины Иван Ползунов. Однако то кладбище находится в другом месте, нежели находка коммунальщиков. Это связано с тем, что церковь была снесена и на ее месте построили собор. Из-за этого могло произойти смещение кладбища. Также не исключено, что останки были захоронены уже в XIX веке.

Между тем, о необходимости определения территорий, земляные работы на которых стоило бы вести под присмотром специалистов, говорит проректор Алтайского педагогического университета Аркадий Контев.

«Это территория барнаульского завода, Демидовская площадь, это Петропавловская улица (ныне улица Ползунова) и площадь Свободы. То есть таких мест не так много. И то, что там нашли это захоронение, это, конечно, важно, но очень обидно, что мы узнаём об этом только из новостей, что нас никто не спрашивает, а коммунальщики даже не предполагают, что там может что-то находиться. Там же и остатки Петропавловского собора должны находиться», — отмечает историк.

Он также напомнил, что любое вмешательство коммунальщиков в историческом центре может привести к безвозвратному уничтожению того или иного культурного слоя и конкретных объектов.