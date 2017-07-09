Кишинёв, 9 июля, 2017, 18:40 — ИА Регнум. Власти Молдавии с «сожалением и недоумением» восприняли заявления Государственной думы России «Об отрицательных тенденциях развития ситуации вокруг Приднестровья в связи с действиями правительства Республики Молдова и властей Украины». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе молдавского МИД, в ведомстве считают, что заявление Госдумы содержит «ряд тенденциозных оценок и абсолютно необоснованной критики в адрес молдавских властей, призванной ввести в заблуждение общественное мнение и спровоцировать новую напряженность».

Serhio, Владимир А Молдавия и Приднестровье

В Кишиневе утверждают, что в последнее время молдавские власти «с избытком демонстрировали свою политическую волю по определению в процессе переговоров в формате «5+2» всеобъемлющего и устойчивого решения приднестровского конфликта, с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова и присвоения особого правового статуса Приднестровскому региону». Эти параметры процесса молдавско-приднестровского урегулирования, как отмечают в ведомстве, закреплены в «решениях, принятых в рамках ОБСЕ, в том числе при поддержке Российской Федерации».

В молдавском МИД утверждают, что договоренность Кишинева и Киева о введении совместного пограничного и таможенного контроля на приднестровско-украинской границе является частью «мер укрепления доверия и поддержки населения» Приднестровья. «Рассмотрение этих действий как «негативной тенденции» по установлению блокады или оказанию давления на Приднестровье безосновательно, учитывая, что ни один из международных участников процесса урегулирования приднестровского конфликта не ставит под сомнение суверенное и неотъемлемое право Республики Молдова контролировать свои международно признанные границы», — говорится в заявлении ведомства.

Ответственность за отсутствие прогресса в переговорах в Кишиневе возлагают на власти ПМР, которые «проявляют неконструктивную и непримиримую позицию за столом переговоров, будучи больше заняты получением признания независимости Приднестровья, чем решением реальных проблем и трудностей, с которыми ежедневно сталкивается население Приднестровского региона, включая бизнесменов».

В Кишиневе также отрицают обвинения в препятствовании деятельности миротворческих сил. Такие утверждения, как и заявления об отсутствии альтернатив нынешней миротворческой операции на Днестре, считают в молдавском МИД, «не могут быть квалифицированы иначе, чем диктат в отношениях с суверенным государством, каковым является Республика Молдова».

Дипломатическое ведомство Молдавии называет необоснованными замечания о том, что Кишинев и Киев своими действиями способствуют созданию угроз стабильности в регионе, а также благосостоянию и безопасности жителей Приднестровья. «Молдавские власти выражают надежду, что Российская Федерация, которая является одним из важнейших участников формата переговоров «5+2», сможет в дальнейшем играть конструктивную роль в процессе приднестровского урегулирования, способствуя, таким образом, укреплению мира и безопасности в нашем регионе», — подвели итог в молдавском МИД.

В свою очередь спикер молдавского парламента Андриан Канду заявил, что заявления Госдумы РФ о молдавско-украинской блокаде Приднестровья — «всего лишь слова, основанные на обмане». «Наоборот, мы всегда искали конструктивных отношений, всегда были в поиске диалога, однако наши попытки всегда были тщетными, поскольку с той стороны всегда встречали отказ», — утверждает Канду.

Он добавил, что позиция Госдумы РФ не повлияет на курс молдавских властей. «Нас не интересует, что заявляет тот или иной парламент. Это внутренняя политика страны. И мы будем действовать так, как нужно», — подвел итог Андриан Канду.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума 7 июля приняла заявление, в котором просит Украину и Молдавию отказаться от любых форм давления на Приднестровье, настаивает на скорейшем проведении очередного раунда переговоров в формате. Глубокую озабоченность депутатов вызывает сложившаяся обстановка, вызванная действиями правительства Молдавии и властей Украины и представляющая реальную угрозу стабильности региона, благополучию и безопасности жителей Приднестровья, в том числе проживающих там свыше 200 тыс. граждан Российской Федерации.

В Госдуме также отметили, что открытие совместных украинско-молдавских пограничных и таможенных постов на приднестровском участке границы означает блокаду ПМР и противоречит ранее принятым обязательствам.