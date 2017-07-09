Вашингтон, 9 июля, 2017, 18:41 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп раскрыл содержание своих первых переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Соответствующие сообщения американский президент опубликовал сегодня, 9 июля, в своём Twitter-аккаунте.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

По словам Трампа, он дважды настойчиво спрашивал Путина о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в американские выборы.

«Я дважды настойчиво потребовал ответа от президента Путина по поводу вмешательства в наши выборы. Он категорически отверг эти предположения. Свое мнение я уже высказал», — написал Трамп.

Кроме того, Трамп рассказал, что обсудил с Путиным режим перемирия в Сирии, который должен спасти множество жизней.

«Пришло время двигаться вперед и конструктивно сотрудничать с Россией», — написал Трамп.

Затем Трамп поведал, что обсуждал с Путиным создание системы защиты от кибератак.

«Мы с Путиным обсудили создание системы защиты от кибератак, которую нельзя взломать, чтобы предотвратить возможные вмешательства в выборы и многие другие неприятные вещи», — написал американский президент.

Также Трамп подчеркнул, что на переговорах Путин его спросил, почему ЦРУ и ФБР 13 раз обращались в демократическую партию, чтобы получить доступ к их серверу, который якобы был взломан «русскими хакерами», получая отказы.

«И почему Обама ничего не делал, если у него была информация еще до выборов?» — пишет Трамп.

Президент США добавил, что тему антироссийских санкций с Путиным он не обсуждал.