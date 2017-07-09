Москва, 9 июля, 2017, 18:17 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким Ильи Глазунова.

Kremlin.ru Илья Глазунов

Уход из жизни основателя и ректора Российской академии живописи, ваяния и зодчества, народного художника СССР Ильи Глазунова — огромная потеря для нашей страны, отметил Володин. Выдающийся живописец, посвятивший всю свою жизнь изобразительному искусству, Глазунов внес огромный вклад в развитие отечественной художественной школы.

«Его работы всегда отличали искренняя любовь к истории и культуре России, высокий профессионализм и верность традициям русского реализма», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Как сообщало ранее, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, художник Илья Глазунов скончался в Москве на 88-м году жизни от сердечной недостаточности.