Донецк, 9 июля, 2017, 17:54 — ИА Регнум. В нескольких километрах на восток от аэродрома города Краматорск (90 километров к северу от Донецка), еще с советских времен существовал военный полигон, который был приспособлен для отработки поражения наземных целей с воздуха. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM от источников в разведке армии ДНР, в ночь на 9 июля над краматорском полигоном, подконтрольном ВСУ и расположенном в зоне так называемой АТО, появился вертолет марки Ми-8 военно-воздушных сил (ВВС) бывшей Украины, одна из трех машин такого же класса, базирующихся на аэродроме Краматорска.

Mil.gov.ua Украинский вертолёт

Пролетев над территорией аэродрома, вертолет сбросил светящуюся авиационную бомбу. Светящиеся боеприпасы, сбрасываемые с авиационной техники, применяются в условиях реальных боевых действий, ведущихся в темное время суток. Они нужны и в случаях, когда в ночных боях участвуют только сухопутные силы, и когда в темноте наземным войскам оказывается поддержка с воздуха.

Вертолет сбросил учебный боеприпас и вернулся на аэродром, но уже через 15 минут снова поднялся в воздух, имея на подвеске еще одну бомбу, которая также была сброшена на полигон.

Известно, что вертолеты марки Ми-8 в темное время суток выполняют полеты только при крайней необходимости и оснащенные приборами ночной навигации. Таких приборов в распоряжении ВВС Украины осталось немного, однако все необходимые для проведения ночных полетов самолетов и вертолетов ВСУ получили от НАТО по программе помощи в поставках вооружений так называемого нелетального типа. По некоторым сведениям, ночными приборами оснащены уже два из трех украинских вертолетов марки Ми-8, находящихся в Краматорске. До сброса учебных бомб на полигон украинские вертолеты в Краматорске проводили отработку аварийной ситуации, так называемую посадку машины на землю в режиме самовращения несущего винта. В вертолетной авиации это прием отрабатывается с целью выработки у вертолетчиков «чувства земли», чтобы пилоты в экстренных случаях могли посадить вертолет даже «вслепую».Также очевидцы сообщили о тренировках ВСУ по отработке высадки десанта из вертолетов с выброской парашютистов возле Краматорского аэродрома. Эти учения участились в последние дни, с началом так называемого «хлебного перемирия» в Донбассе, которое ВСУ активно использует для проведения перегруппировки и ротаций живой силы, артиллерии и бронетехники.Читайте также В украинской армии участились пищевые отравления