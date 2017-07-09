Киев, 9 июля, 2017, 17:45 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что якобы больше других заинтересован в снятии санкций с Российской Федерации. Об этом украинский президент заявил сегодня, 9 июля, на пресс-конференции по итогам переговоров с государственным секретарём США Рексом Тиллерсоном.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Я заверил, что сложно найти человека, который был бы больше заинтересован в снятии санкций, чем украинский президент, потому что санкции связаны с миром и освобождением украинской территории, и я стремлюсь к этому», — сказал Порошенко.

Стоит отметить, что ранее он уже делал подобные лицемерные заявления.

Напомним, в феврале 2014 года на Украине был совершен государственный переворот. Организаторами госпереворота фактически стали спецслужбы США и стран Евросоюза. Западные правительства фактически открыто осуществляли поддержку мятежников.

После госпереворота Крым вышел из состава Украины и по результатам референдума вернулся в состав РФ.

Донбасс также провозгласил независимость. Были образованы два новых государства: Донецкая и Луганская Народные Республики.

Пришедшая к власти в Киеве группировка бросила против Донбасса регулярные войска и нацистские карательные батальоны. Началась гражданская война.

Запад, который фактически организовал госпереворот на Украине и развязал гражданскую войну, обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины и потребовал возвращения Крыма.

Против России были введены экономические санкции. Условием снятия санкций Запад ставит возврат Крыма Украине и фактическую капитуляцию Народных Республик Донбасса.

Новый президент США Дональд Трамп после первых переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что не станет снимать санкции с РФ до тех пор пока не будут разрешены конфликты в Сирии и на Украине.