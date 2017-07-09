Президентом рок-фестиваля «Нашествие» стал Сергей Шнуров
Тверь, 9 июля, 2017, 17:24 — ИА Регнум. Напомним, выборы президента рок-фестиваля проходили впервые, и были организованы в три этапа.
Первый этап прошел с 21 по 25 июня. Каждый желающий мог выдвинуть кандидатуру любого музыканта на выборы президента «Нашествия», воспользовавшись специальной формой на сайте одной из музыкальных радиостанций.
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Второй этап — праймериз — прошел с 26 июня по 2 июля 2017 года, в голосовании принял участие 51 кандидат. Каждый желающий мог проголосовать только один раз, за любую кандидатуру любого музыканта.
Третий этап выборов проходил с 7 по 9 июля на специально организованном избирательном участке в одном из шатров поле фестиваля «Нашествие» в Большом Завидове.
Какие функции будут возложены на президента, пока не совсем понятно.
Имя победителя со сцены «Нашествия» объявила лично глава Центризбиркома Элла Памфилова.
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